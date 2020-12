Foot - OM

Ligue des Champions : Enfin une victoire pour l’OM !

Publié le 1 décembre 2020 à 22h55 par La rédaction

Après 13 défaites consécutives, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue des Champions en s’imposant contre l’Olympiakos (2-1).

Le cauchemar prend fin pour l’OM. Alors que les Phocéens étaient entrés dans l’histoire de la Ligue des Champions avec un triste record de 13 défaites consécutives, cette série noire s’est terminée ce mardi face à l’Olympiakos. Alors que la rencontre avant mal commencé pour les hommes d’André Villas-Boas, qui avaient concédé l’ouverture du score, ils ont ensuite redressé la barre au retour des vestiaires. Grâce à un doublé de Dimitri Payet sur penalty, l’OM a inscrit ses premiers buts et sa première victoire lors de cette campagne de Ligue des Champions. Un succès qui relance également les Marseillais dans la course à la qualification en Europa League. Tout se jouera donc lors de la dernière journée et un déplacement à Manchester City.