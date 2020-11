Foot - OM

OM : Le message fort de Pierre Ménès après la victoire de l'OM !

Publié le 30 novembre 2020 à 7h45 par H.K.

Alors que l’OM sort d’un succès convaincant face au FC Nantes ce samedi, Pierre Ménès a tenu à décrypter la rencontre, et semble se satisfaire de ce rebond des hommes de Villas-Boas en Ligue 1.

L’OM sort la tête de l’eau après la défaite face au FC Porto. Sèchement battus en Ligue des Champions, s'offrant un triste record de défaites consécutives dans la compétition, les Phocéens ont redressé la barre, ce samedi, en l’emportant 3-1 face à un FC Nantes à la dérive. L’OM obtient donc un 4e succès de rang en championnat, grâce à Thauvin, Payet et Benedetto qui ont trouvé le chemin des filets. Le portrait craché d’une soirée parfaite pour les hommes de Villas-Boas, et Pierre Ménès semble optimiste sur ce retour en forme…

« On a enfin vu Marseille jouer au football »