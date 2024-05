F1 - Alpine : Le clan Schumacher annonce le successeur de Gasly ?

Pierrick Levallet

Rien ne va chez Alpine cette saison. L'écurie française n'a glané aucun point jusqu'à présent. Esteban Ocon et Pierre Gasly n'arrivent pas à redresser la barre. Ce dernier peine à convaincre au sein de l'équipe. Les dirigeants pourraient alors choisir de le pousser vers la sortie. Et Ralf Schumacher n'a pas manqué de souffler un nom à Alpine pour un potentiel successeur à Pierre Gasly

En 2023, Alpine a formé un duo 100% tricolore en associant Pierre Gasly à Esteban Ocon. Le pilote de 28 ans, qui n’avait évolué que sous pavillon Red Bull depuis le début de sa carrière, s’attendait toutefois certainement à mieux lorsqu’il a rejoint l’écurie française. Onzième du classement général la saison passée, Pierre Gasly vit un cauchemar en 2024.

F1 : C’est la galère chez Alpine, Gasly monte au créneau ! https://t.co/rPT3AEeCXv pic.twitter.com/ahJSkD5Fqw — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Pierre Gasly sur le départ chez Alpine ?

En effet, Alpine n’a pas trouvé la bonne formule pour avoir une voiture performante cette année. Résultat, Pierre Gasly n’a toujours rapporté aucun point à son équipe. 19e du classement des pilotes, le Français n’arrive pas à redresser la barre. De ce fait, Alpine pourrait opter pour un choix radical à l’issue de la saison en se séparant de lui. Ralf Schumacher a alors confié qu’un nom devrait être envisagé du côté de l’écurie française pour succéder à Pierre Gasly.

«Le nom de Mick sera probablement également discuté chez Alpine»