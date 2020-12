Foot - OM

OM : Kamara reconnaît la supériorité de Manchester City

Publié le 10 décembre 2020 à 15h12 par G.d.S.S. mis à jour le 10 décembre 2020 à 15h16

Alors que l’OM s’est largement incliné mercredi soir contre Manchester City, Boubacar Kamara avoue que la formation de Pep Guardiola était trop forte•