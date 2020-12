Foot - OM

OM : PSG, Istanbul Basaksehir... Le message fort de Villas-Boas contre le racisme !

Publié le 11 décembre 2020 à 23h05 par La rédaction

André Villas-Boas est revenu sur la rencontre opposant le PSG à l’Istanbul Basaksehir en Ligue des champions. Un match marqué par les propos supposés racistes du quatrième arbitre.