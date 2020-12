Foot - OM

OM - Malaise : Critiqué, Villas-Boas fracasse les «incompétents» du club !

Publié le 11 décembre 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que l’OM a totalement raté sa campagne européenne cette saison, André Villas-Boas a tenu à rappeler que le club phocéen n’avait pas disputé la Ligue des champions pendant sept années à cause des « incompétents » l’ayant précédé.

Le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions était attendu après sept années d’absence, mais cela ne s’est pas déroulé comme pouvaient l’espérer les supporters phocéens. Avec cinq défaites pour une seule victoire, le club a enchaîné les mauvaises prestations et n’est pas parvenu à décrocher la troisième place de son groupe synonyme d’Europa League. L’OM peut donc désormais se concentrer sur la Ligue 1 avec ambition, puisque que le PSG, leader, n’a que 4 points de plus que les Marseillais, qui comptent deux matches en moins. Alors qu’André Villas-Boas et ses joueurs ont été sous le feu des critiques après ce parcours européen chaotique, le Portugais a tenu à mettre les choses au clair, en profitant pour glisser un gros tacle à ses prédécesseurs.

« Les incompétents sont ceux qui étaient ici et n’ont pas été capables de qualifier le club, pas le contraire »