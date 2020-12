Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme coup de gueule de Daniel Riolo !

Publié le 11 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après la cinquième défaite de l'Olympique de Marseille en six matches de poules de Ligue des Champions, Daniel Riolo a fustigé le parcours européen des Phocéens.

Lourdement battu par Manchester City (0-3) mercredi soir, l'OM quitte la scène européenne par la toute petite porte. Avec une seule victoire en six rencontres, face à l'Olympiakos (2-1) et seulement 2 buts inscrits, sur penalty par Dimitri Payet, le club phocéen n'est même pas reversé en Ligue Europa, finissant bon dernier de son groupe. Une situation qui provoque la colère de Daniel Riolo, furieux du comportement de l'OM en Ligue des Champions.

«L’OM ne peut pas accepter d’être dernier derrière l’Olympiakos soyons sérieux»