OM - Clash : L’énorme coup de gueule de Villas-Boas contre un journaliste !

Publié le 10 décembre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que l’OM a terminé sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi sur une défaite contre Manchester City (3-0), André Villas-Boas s’est énervé contre un journaliste après la rencontre.

Pour l’OM, le calvaire en Ligue des Champions est enfin terminé. Ce mercredi, les hommes d’André Villas-Boas ont mis un terme à leur campagne européenne sur une défaite face à Manchester City (3-0). Un revers qui ne permet d’ailleurs pas aux Phocéens d’être reversés en Europa League. Il n’y a donc plus que la Ligue de 1 à jouer pour l’OM. En attendant, suite à cette défaite, André Villas-Boas a souhaité régler certains comptes. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur phocéen s’en est pris à un journaliste de La Provence , n’ayant pas digéré un article sur ses statistiques en Ligue des Champions.

Villas-Boas était en colère