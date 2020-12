Foot - OM

OM : Villas-Boas prévient clairement le PSG !

Publié le 6 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Deuxième de Ligue 1, l'OM reste sur une très belle série en Championnat et André Villas-Boas se prononce sur les chances de titre face au PSG.

Alors que l'Olympique de Marseille a connu un parcours chaotique en Ligue des Champions, tout se passe beaucoup mieux en Ligue 1. Tombeur de Nîmes vendredi soir, le club phocéen vient d'enchaîner un cinquième succès de suite en Championnat en pointe à la deuxième place derrière le PSG avec deux matches de retard. Par conséquent, l'OM peut voir les choses en grand en Ligue 1. Jusqu'à penser au titre ? André Villas-Boas évoque le sujet.

«Le titre ? On va voir, mais je suis content»