OM - Malaise : Payet reçoit un nouveau soutien en interne !

Publié le 3 décembre 2020 à 16h15 par A.C.

Très critiqué depuis le début de la saison, Dimitri Payet peut compter sur ses coéquipiers à l’Olympique de Marseille.

La saison dernière, Dimitri Payet a été l’un des grands artisans du retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais, à l’image de toute son équipe, il est très décevant actuellement. Plus aussi tranchant, Payet est notamment pointé du doigt pour sa méforme physique. D’ailleurs, André Villas-Boas a plusieurs fois dû monter au créneau pour défendre son joueur, s’attaquant notamment à L’Équipe . « Il a eu un bon impact à Strasbourg. Il faut le protéger. Votre article (à L'Equipe, ndlr) est un peu honteux, c'est trop agressif » a lancé le coach de l’OM. « Il a ma confiance. J'espère qu'il va retrouver son niveau car cette équipe a besoin de lui ».

« Payet bosse énormément pour avoir un très haut niveau »