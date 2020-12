Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de Dario Benedetto sur son passage à vide !

Publié le 11 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Buteur contre Nantes il y a quelques semaines, Dario Benedetto avait mis fin à une terrible période de disette. Alors que les interrogations étaient de plus en plus nombreuses, le joueur de l’OM a finalement réussi à sortir la tête de l’eau. Ce vendredi, l’Argentin est d’ailleurs revenu sur ses moments compliqués.

A la recherche de son « grantatakan », l’OM avait tenté un pari à l’été 2019 en allant chercher Dario Benedetto en Argentine. Arrivé en provenance de Boca Juniors, le buteur s’était toutefois retrouvé au coeur de nombreuses interrogations face à son état physique et le fait qu’il n’avait jamais joué en Europe jusqu’à présent. Toutefois, sur le terrain, le joueur d’André Villas-Boas a rapidement fait taire ses détracteurs en réalisant un excellent début de saison, se montrant décisif devant les buts et très impliqué dans le jeu des Phocéens. Toutefois, au fil des mois, Benedetto s’est éteint. Et jusqu’à il n’y a pas longtemps, son dernier but remontant au 28 février face à Nîmes, quand il avait marqué un triplé. En effet, alors que la Ligue 1 s’était ensuite arrêtée suite au coronavirus, Dario Benedetto a eu énormément de mal à être décisif de nouveau depuis la reprise de la saison. L’attaquant de 30 ans enchainait les matchs sans marquer, tout en livrant des prestations décevantes. Pour l’ancien de Boca Juniors, cela commençait à devenir inquiétant. Une situation difficile durant laquelle, le Marseillais a toutefois pu toujours compter sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur. En effet, publiquement, André Villas-Boas n’a cessé de prendre la défense de Benedetto et cela a fini par porter ses fruits puisque l’attaquant marseillais a dernièrement retrouvé le chemin des filets.

« Ce qui vient de l'extérieur, ça ne m'intéresse pas »