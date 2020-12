Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas apporte son soutien à Benedetto !

Publié le 5 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

De nouveau buteur ce vendredi sur la pelouse de l'OM, Dario Benedetto a reçu les félicitations d'André Villas-Boas, qui a affirmé que c'était bon pour sa confiance et que l'Argentin était libéré de la pression qui pesait sur ses épaules depuis de nombreuses semaines...

Cet été, Pablo Longoria n'est pas parvenu à concrétiser l'arrivée d'une doublure de Dario Benedetto en attaque, enchaînant les désillusions à l'image d'Alfredo Morelos, Boulaye Dia, M'Baye Niang ou encore José Juan Macias. Une situation qui s'est tendue en interne alors que Dario Benedetto a vécu un début de saison relativement compliqué, étant totalement muet devant le but. Après neuf mois de disette toutefois, l'Argentin a finalement retrouvé le chemin des filets contre le FC Nantes lors de la 12e journée de Ligue 1 la semaine dernière, grâce à un but sur penalty. Ce vendredi, le buteur de 30 ans a inscrit son deuxième but de la saison, son premier dans le jeu, sur la pelouse de Nîmes. De quoi provoquer un déclic chez l'ancien attaquant de Boca Juniors ?

« Il est soulagé et libéré de la pression »