OM : Villas-Boas savoure la victoire contre l’AS Monaco !

Publié le 12 décembre 2020 à 20h29 par B.C.

Vainqueur de l’AS Monaco (2-1) ce samedi, l’Olympique de Marseille met la pression sur le PSG, qui affrontera l’OL dimanche. André Villas-Boas s’est montré satisfait de ses joueurs au coup de sifflet final.