OM : Balerdi s'enflamme pour une recrue estivale !

Publié le 11 décembre 2020 à 14h50 par La rédaction

Prêté cette saison par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a fait fort impression depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Après André Villas-Boas, Dario Benedetto a n'a pas tari d'éloge le défenseur argentin.