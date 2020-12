Foot - OM

OM : Payet donne la recette pour réussir en Ligue des Champions !

Publié le 16 décembre 2020 à 8h27 par G.d.S.S. mis à jour le 16 décembre 2020 à 8h31

Déçu du visage affiché par l’OM cette saison en Ligue des Champions, Dimitri Payet estime que le club phocéen doit s’y qualifier plus régulièrement pour acquérir de l’expérience dans la compétition.