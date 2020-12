Foot - OM

OM - Polémique : L'énorme mise au point de Payet... sur son poids !

Publié le 15 décembre 2020 à 21h30 par A.M. mis à jour le 15 décembre 2020 à 21h31

Sous le feu des critiques pour ses prestations depuis le début de saison, Dimitri Payet est notamment pointé du doigt pour son hygiène de vie et son poids, qui semble plus important que les saisons précédentes. Mais le numéro 10 de l'OM assure l'inverse.

Alors qu'il a accepté de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 en baissant son salaire l'été dernier, Dimitri Payet peine toutefois à répondre présent depuis le début de saison. Pointé du doigt pour ses prestations, le numéro 10 de l'OM est surtout critiqué pour sa condition physique puisqu'il semble être en surpoids, ce qui a forcément une influence sur ses performances. Et pourtant, ces derniers jours dans les colonnes de La Provence, le préparateur physique de l’équipe première, José Mario Rocha, assurait que l'international français n'avait aucun problème avec son poids : « Je peux déjà vous dire que Payet a le même poids aujourd’hui que la saison dernière. Le même ! Le poids ne détermine pas ses performances, mais c’est tout un tas de facteurs qui les influencent. Nous devons accepter que le Covid ait eu des influences négatives sur lui. C’est certain . » Une affirmation confirmée par Dimitri Payet lui-même qui s'agace des critiques à ce sujet.

«Quand je marque, je maigris en fait»