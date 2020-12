Foot - OM

OM - Clash : Le nouveau coup de sang de Villas-Boas contre les médias !

Publié le 14 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’OM s’est imposé contre Monaco ce samedi, André Villas-Boas n’avait pas forcément le sourire à la fin de la rencontre. Une nouvelle fois, l’entraîneur phocéen s’est lâché contre la presse.

En Ligue 1, l’OM continue son beau parcours. Grâce à sa victoire ce samedi contre l’AS Monaco, les hommes d’André Villas-Boas mettent la pression sur le PSG en haut du classement. Toutefois, malgré cette bonne situation, il y avait quelques tensions à l’issue de la rencontre. Et encore une fois, ce sont les médias qui étaient dans le collimateur de Villas-Boas. Après le match contre Manchester City, l’entraîneur de l’OM s’était déjà lâché contre les journalistes. Et ce samedi, il en a remis une couche.

Villas-Boas en a assez