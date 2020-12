Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas s’enflamme le grand retour de Benedetto !

Publié le 14 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Buteur lors des trois dernières journées de Ligue 1, Dario Benedetto semble retrouver ses sensations. Pour le plus grand bonheur d'André Villas-Boas.

Après un énorme passage à vide, Dario Benedetto semble être sur la pente ascendante. Buteur et passeur décisif contre l'AS Monaco samedi (2-1), l'Argentin vient d'enchaîner un troisième match de Ligue 1 de suite en marquant. Un retour en forme qui est dû bien évidemment à un regain de forme physique, mais également au changement tactique réalisé par André Villas-Boas qui a délaissé son 4-3-3 pour un 4-4-2 losange qui permet à Dario Benedetto d'avoir Florian Thauvin à ses côtés et un numéro 10 derrière lui pour le servir dans les meilleures conditions. Et l'entraîneur de l'OM se réjouit du retour en forme de son attaquant.

«Je suis content pour lui»