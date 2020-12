Foot - OM

OM - Malaise : Ce constat accablant sur Kostas Mitroglou...

Publié le 15 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Clairement laissé de côté par André Villas-Boas, Kostas Mitroglou pourrait vivre un véritable traumatisme comme l'explique un psychologue du sport.

Au mois d'août dernier, André Villas-Boas se montrait catégorique au sujet de Kostas Mitroglou : « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club . » Problème, l'attaquant grec n'a pas trouvé de porte de sortie et n'a pas été réintégré au groupe.

«C'est extrêmement violent pour Mitroglou»