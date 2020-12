Foot - OM

OM : L’incroyable hommage de Riolo sur l’OM de Villas-Boas !

Publié le 16 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré l'élimination précoce en Ligue des Champions, l'OM réalise un excellent début de saison d'un point de vue comptable en Ligue 1 comme le souligne Daniel Riolo.

De retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille n'aura pas briller. Dernier de son groupe avec une seule victoire au compteur, le club phocéen est éliminé de toutes compétitions européennes. Toutefois, en Ligue 1, la situation est bien différente. L'OM est quatrième au classement avec 2 points de moins sur le LOSC, leader, et surtout 2 matches en retard. Et pourtant, la qualité de jeu proposé par les hommes d'André Villas-Boas n'a rien d'impressionnante, mais l'efficacité de l'OM impressionne Daniel Riolo.

«Ce qu'ils font en terme de points et de statistiques c’est juste incroyable»