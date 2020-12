Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Le terrible aveu de Raphinha sur son départ !

Publié le 10 décembre 2020 à 18h04 par La rédaction

Alors qu'il a quitté le Stade Rennais pour rejoindre Leeds en fin de mercato, Raphinha est revenu sur les conditions de son départ et reconnaît qu'il a eu dû mal à accepter la décision du club breton.