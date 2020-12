Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Neymar retournait à Barcelone… dès janvier ?

Publié le 17 décembre 2020 à 16h15 par T.M.

A quelques semaines de l’élection d’un nouveau président au FC Barcelone, le cas Neymar fait de plus en plus parler. Et alors que le successeur sera connu le 24 janvier, le retour du Brésilien pourrait être acté dans la foulée…

Du côté de Barcelone, certains attendent toujours Neymar les bras ouverts. En effet, après son retour avorté en 2019, le joueur du PSG pourrait bien voir les portes du Barça se rouvrir… mais tout dépendra du prochain président qui sera élu le 24 janvier prochain. En fonction du successeur de Josep Maria Bartomeu, le retour de Neymar pourrait se concrétiser. En effet, certains candidats se sont déjà positionnés en faveurs d’un retour du Brésilien. C’est notamment le cas d’Emili Rousaud, qui est déjà en contact avec l’entourage de Neymar. Jordi Farré ferait revenir ce dernier et cela pourrait même se faire dès janvier.

« Si tu veux, je ramène Neymar »