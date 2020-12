Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les contacts entre Neymar et Barcelone se confirment !

Publié le 17 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

En discussion avec le PSG pour une possible prolongation, Neymar discuterait également pour un départ. Et c’est un retour au FC Barcelone qui serait au coeur de ces échanges.

Entre le FC Barcelone et Neymar, cela serait loin d’être terminé. Alors que le Brésilien avait quitté la Catalogne pour le PSG en 2017, il a rapidement regretté ce choix au point de tout faire pour retrouver le Barça en 2019. Cela n’a finalement pas été possible et Neymar est toujours dans la capitale français, où il est désormais heureux au point d’envisager une prolongation. Mais tout est encore possible, y compris un départ. Et c’est encore une fois le FC Barcelone qui se retrouve associé à l’international auriverde. En effet, en fonction du résultat de l’élection présidentielle le 24 janvier prochain, les portes du Barça pourraient se rouvrir.

« Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar »