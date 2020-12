Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire envoie un message fort à Pérez pour l’avenir de Zidane !

Publié le 17 décembre 2020 à 12h00 par B.C.

Menacé il y a quelques jours, Zinedine Zidane est finalement parvenu à renverser une situation mal embarquée grâce à des résultats satisfaisants. Il faut dire qu’en interne, les joueurs feraient bloc avec leur entraîneur.

Depuis son revers contre le Chakhtar (2-0) le 1er décembre dernier, le Real Madrid s’est ressaisi et vient d’enchaîner quatre victoires consécutives. De quoi permettre à Zinedine Zidane de souffler pour son avenir. En effet, l’entraîneur français était en grand danger pour son poste et aurait pu être démis de ses fonctions en cas d’élimination précoce de son équipe dès la phase de poules de la Ligue des champions. Le Real Madrid verra finalement les huitièmes de finale et a pu se relancer en Championnat, pointant à la troisième place à égalité de points avec l’Atlético de Madrid, leader, qui compte toutefois deux matches en moins. Deux joueurs en particulier auraient joué un rôle majeur dans le retour des bons résultats.

« Nous devons tout donner pour Zidane »