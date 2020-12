Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ imminent pour Isco et Marcelo ? La réponse !

Publié le 17 décembre 2020 à 9h00 par T.M.

Du côté du Real Madrid, Marcelo et Isco ne semblent plus être en odeur de sainteté. La porte serait donc ouverte pour un départ, mais on en serait encore loin. Explications.

Durant le dernier mercato, compte tenu du contexte actuel, le Real Madrid n’a fait aucune dépense, se concentrant avant tout sur les ventes et le dégraissage de l’effectif de Zinedine Zidane. Mais chez les Merengue, les départs seraient encore loin d’être terminés. En effet, alors que le marché des transferts rouvrira ses portes en janvier, le Real Madrid devrait inviter certains joueurs à aller voir ailleurs. Et actuellement, au sein de la Casa Blanca, on pousserait notamment pour un départ de Marcelo et Isco, qui n’entrent plus vraiment dans les plans de Zinedine Zidane.

Qui veut Marcelo et Isco ?