Mercato - PSG : Ce témoignage qui en dit long sur cette piste de renom de Leonardo !

Publié le 17 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Option prise en considération par le PSG cet été dans le cadre du départ de Thiago Silva, Lucas Hernandez a fait le choix de rester au Bayern Munich et ne devrait pas plier bagage de sitôt selon le président du conseil d’administration du club bavarois.

Piste enclenchée par le PSG lors du mercato estival dans l’optique de combler le vide que Thiago Silva allait laisser via son départ dans la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez a été annoncé proche du club de la capitale au mois de juin. Néanmoins, après plusieurs jours de spéculations et d’informations circulant sur sa potentielle arrivée au PSG au terme d'une première saison compliquée passée au Bayern Munich sur le plan sportif, Hernandez s’est entretenu avec Didier Deschamps pour avoir le point de vue de son sélectionneur. Très écouté par ses joueurs, Deschamps lui a conseillé de rester au Bayern comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juin dernier. Finalement, Lucas Hernandez est resté en Bavière et devrait s’y éterniser.

« Il rencontrera le succès chez nous »