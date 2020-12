Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kean assurée par un très gros coup ?

Publié le 17 décembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Les médias catalans annoncent que le PSG est revenu sur le dossier Depay. Analyse.

Selon les dernières informations de la presse catalane, et notamment du quotidien sportif Mundo Deportivo , le Paris Saint-Germain serait un concurrent très sérieux en vue d’une signature de Memphis Depay, qui fait partie des objectifs prioritaires du FC Barcelone cet hiver, soit à six mois de la fin de son contrat. A l’analyse, cette piste apparaît tout à fait crédible.

Excellente opportunité pour l’après Moise Kean

En effet, dans un contexte où le PSG cherche à gérer au plus près ses liquidités du fait de son objectif de prolonger le duo Neymar-Mbappe, la perspective de recruter un élément du calibre de Depay comme quatrième attaquant, à un coût très modéré puisqu’il n’a plus que six mois de contrat, et ce pour prendre à terme la place de Moise Kean, qui n’est que prêté sans option d'achat, apparaît tout à fait logique. II apparaît donc très possible que Paris se positionne sur l’attaquant hollandais de l’OL.