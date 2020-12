Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un entretien pour tout changer pour cette priorité de Puel !

Publié le 17 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Indésirable du côté d’Arsenal pour le moment, Mikel Arteta ne le faisant pas entrer dans ses plans, William Saliba aurait des chances d’être disponible pour l’ASSE entre autres. C’est du moins ce que Edu a laissé entendre.

N’ayant jamais arboré la tunique d’Arsenal lors d’un match officiel avec l’équipe première, William Saliba vit un début d’aventure très compliqué chez les Gunners . Si bien qu’Arsenal prendrait en considération un nouveau prêt pour son jeune défenseur central dans les divisions inférieures du football anglais, sentant qu’il n’est pas prêt pour la Premier League. Cependant, l’ASSE voudrait rapatrier son ancien défenseur central. Et un départ en prêt lors du mois de janvier serait plus que susceptible en l’état.

«Nous devons lui parler et Mikel doit préparer l’année prochaine»