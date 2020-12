Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le Barça pourrait jouer un très mauvais tour à Galtier !

Publié le 17 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone pourrait être actif pour offrir de nouveaux joueurs à Ronald Koeman. Et cela pourrait avoir des répercussions du côté du LOSC, au grand dam de Christophe Galtier.

Durant le dernier mercato, Ronald Koeman n’a pas pu voir tous ses souhaits être exaucés. Faute de moyens, le club catalan a notamment dû renoncer aux arrivées de Memphis Depay, Eric Garcia ou encore Georginio Wijnaldum. Alors que ces 3 joueurs arrivent en fin de contrat, le Barça envisagerait de revenir à la charge en janvier afin de les attirer à moindre coût, alors qu’il pourrait aussi attendre l’été prochain, une fois qu’ils seront libres. Janvier pourrait donc être le moment de l’arrivée de nouveaux joueurs au Barça. De quoi provoquer un jeu de chaises musicales.

Wijnaldum au Barça, une catastrophe pour le LOSC ?

Intéressé par Georginio Wijnaldum, Ronald Koeman pourrait donc tenter de faire venir le joueur de Liverpool au FC Barcelone. Un départ auquel on semble se prépare chez les Reds et c’est là que cela pourrait toucher le LOSC. En effet, selon les informations du 10 Sport, Jürgen Klopp apprécie Renato Sanches et le protégé de Christophe Galtier est désigné comme le successeur de Wijnaldum dans l’entrejeu. Du côté des Dogues, les portes seraient d’ailleurs ouvertes. En effet, compte tenu de la situation financière actuelle du club, un départ en janvier de Renato Sanches serait à l’étude.