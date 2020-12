Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola reçoit un nouvel appel du pied du Barça !

Publié le 17 décembre 2020 à 8h30 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Lluis Fernàndez Alà a indiqué qu’il rêvait de rapatrier Pep Guardiola en Catalogne.

« La période pour revenir à Barcelone en tant que manager, c’est terminé (…) Pour diriger cette équipe et ce club de la meilleure des manières, comme il l’a toujours été. Je me fais vieux. Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi » déclarait Pep Guardiola en novembre dernier. Pourtant, certains candidats à la présidence du FC Barcelone rêvent de rapatrier l'ancien entraîneur blaugrana en Catalogne à l’instar de Victor Font : « Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif. »

« Nous savons que Guardiola aimera notre projet »