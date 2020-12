Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris ne bougera pas sur Mbappé avant Barcelone ? Analyse

Publié le 17 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Selon AS, le PSG ne réactivera pas le dossier Mbappé avant le huitième de finale de C1. Que faut-il en penser ?

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif espagnol AS fait le point sur la situation de Kylian Mbappe. D’après les informations de AS , le PSG n’aurait pas réellement avancé sur le dossier de la prolongation de son attaquant ces derniers temps, et il n’aurait pas l’intention de réactiver une discussion avant le huitième de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

Choix logique

Si cette information s’avère exacte, comment comprendre l’attentisme du PSG ? Serait-ce le premier signe d’un renoncement ? Rien ne permet de l’affirmer. Dans le contexte, il apparaît plus probable que le club de la capitale ne souhaite pas activer un dossier susceptible de perturber un peu le joueur et déstabiliser l’équipe avant le choc contre le FC Barcelone. Et qu’il est préférable d’attendre avant de lancer l’opération, d’autant plus qu’une qualification contre le club catalan serait assurément un argument de plus pour tenter de convaincre Mbappe…