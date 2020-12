Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… La pépite qui affole l’Europe a choisi son prochain club !

Publié le 17 décembre 2020 à 11h00 par B.C.

Sur les tablettes de plusieurs grosses écuries européennes, Dominik Szoboszlai va finalement s’engager avec Leipzig.

Encore méconnu du grand public, Dominik Szoboszlai s’impose pourtant déjà comme l’une des révélations du football européen. Le milieu de Salzbourg a récemment confirmé qu’il quitterait son club cet hiver pour rejoindre une écurie plus huppée, et les prétendants ne manquent pas pour mettre la main sur lui. Le Real Madrid, Arsenal, l’AC Milan ou encore le PSG sont annoncés sur les rangs pour récupérer Dominik Szoboszlai, mais c’est finalement le RB Leipzig qui devrait rafler la mise, et son arrivée serait imminente selon les dernières informations de Fabrizio Romano.

Szoboszlai vers Leipzig