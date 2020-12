Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche un nouvel indice de taille sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2020 à 9h45 par B.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar est désormais épanoui dans la capitale. Alors que certains pré-candidats à la présidence du FC Barcelone rêveraient de récupérer le Brésilien, ce dernier a lâché un nouvel indice important sur son avenir.

Alors qu’il trainait son spleen à l’été 2019, lassé par sa vie parisienne, Neymar a totalement revu sa position. Il y a quelques mois, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que la star auriverde était désormais heureuse dans la capitale, de quoi imaginer une prolongation pour l’attaquant qui verra son bail prendre fin en 2022. Interrogé après la victoire contre Basaksehir, Neymar a d’ailleurs confirmé qu’il se sentait bien au PSG : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir . » Ainsi, même si aucun accord n’aurait encore été trouvé, la prolongation de l’attaquant semble en bonne voie, d’autant que Neymar multiplie les déclarations d’amour pour le PSG et la Ville Lumière.

« Je me sens à l’aise à Paris »