Mercato - OM : Mourad Boudjellal au coeur d’un nouveau gros projet à la PSG !

Publié le 17 décembre 2020 à 15h30 par Bernard Colas

Alors qu’il désirait jusqu’ici mettre la main sur l’OM, Mourad Boudjellal est aujourd’hui en discussion pour un projet omnisports à Hyères regroupant l’équipe de football et de basket…

Impliqué jusqu'ici dans un projet de rachat de l’Olympique de Marseille aux côtés de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal semble se faire une raison sur l’issue de ce dossier. Alors que les deux hommes travaillent depuis plusieurs mois sur le rachat du club phocéen, l’ancien président du RCT a récemment jeté un froid sur ce projet : « Je n’y suis pas encore à l’OM. Car premièrement le club n’est pas en vente et deuxièmement s’il l’est un jour il faudrait qu’il soit vendu à nous. Donc il y a quand même deux hypothèses qui font qu’aujourd’hui on en est très très loin. Pour l’instant ce n’est même pas une hypothèse, c’est un fantasme. (...) Marseille on verra. Il faut respecter le propriétaire qui aujourd’hui ne souhaite pas vendre. Donc oui je reste attentif mais je ne vais pas attendre une chose hypothétique. J’ai envie d’avancer. (…) Je vais me consacrer à ce qui est concret plutôt qu’à ce qui est “peut-être” » indiquait Mourad Boudjellal il y a quelques jours dans un entretien accordé à Actufoot . Ainsi, le Varois pourrait s’engager dans un autre projet, et c’est près de Toulon qu’il pourrait être mis en place. En effet, une arrivée du côté du Hyères FC serait aujourd’hui dans les plans de Mourad Boudjellal, mais pas seulement...

« Le PSG a bien une équipe de handball… »

Ce mercredi, le quotidien Var-Matin a confirmé l’existence de discussions pour permettre à Mourad Boudjellal de devenir actionnaire majoritaire ou président du Hyères FC, avec l’ambition de faire monter le club en National et de créer une SASP (société anonyme sportive professionnelle) afin de permettre rapidement la promotion du club de N2. Mais Mourad Boudjellal a de grosses ambitions, et à en croire le quotidien régional, le Hyères Toulon Var Basket a également été évoqué durant les discussions pour la formation d’un club omnisports, projet dans lequel serait impliqué le maire de la ville. « Je vois tout ça avec intérêt mais cela passe par une décision unanime du club. Je veillerai à préserver les associations sportives hyéroises, a confié Jean-Pierre Giran, maire de Hyères. Le PSG a bien une équipe de handball... Mourad Boudjellal peut dynamiser ces clubs en les amenant à un plus haut niveau, il faudra d'abord obtenir l'accord global du HFC et du HTV ». De son côté, le manager général du club de basket de la ville William Dumas ne ferme pas la porte à Mourad Boudjellal, bien au contraire. « Je suis à l’écoute, et quel que soit le challenge, je n’ai pas peur, explique-t-il dans les colonnes de Var-Matin ce jeudi. Notre but, c’est de remonter le plus vite possible sans se mettre en danger. A quel niveau ? Tout est question de moyen ! Si on veut grandir, il faut des investisseurs, que ce soit Mourad Boudjellal ou un autre, et ça passe par une SASP. » En attendant, Var-Matin ajoute que la prise de fonction de Mourad Boudjellal au Hyères FC, si elle venait à se confirmer, serait rapide puisqu'elle pourrait avoir lieu dès le début du mois de février.

