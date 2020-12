Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe encore du doigt Thomas Tuchel !

Publié le 18 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter la prestation du PSG contre le FC Lorient (2-0), Pierre Ménès n'hésite pas à tacler les choix de Thomas Tuchel.

Comme lors des précédentes rencontres, Thomas Tuchel a décidé de reconduire son schéma tactique en 3-5-2 pour affronter Lorient. Un dispositif qui a porté ses fruits contre Manchester United et Basaksehir. Toutefois, alors que le PSG dispute un match crucial contre le LOSC dimanche, le technicien allemand a décidé de procéder à une large revue d'effectif, alignant ainsi un onze de départ très remanié. Et malgré la victoire 2 buts à 0, les Parisiens ont livré une prestation bien terne comme le souligne Pierre Ménès.

«Comment tu peux jouer avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs plus Rafinha'»