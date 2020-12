Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme annonce de Tuchel sur le retour de Neymar !

Publié le 17 décembre 2020 à 8h45 par La rédaction

Sorti sur civière lors du choc contre l'Olympique Lyonnais après un coup à la cheville, Neymar pourrait finalement être de retour sur les terrains dans les prochains jours avec le PSG, lors du duel au sommet contre le LOSC !

Victime d'un tacle non maitrisé de Thiago Mendes dans les derniers instants de la défaite face à l'OL la semaine passée (0-1), Neymar a grandement inquiété le PSG concernant une potentielle nouvelle blessure majeure. Si le club parisien a craint le pire, les examens se sont finalement montré rassurant, témoignant plus de peur que de mal pour la star brésilienne. Thomas Tuchel avait même affirmé la possibilité de le voir dès ce dimanche au Stade Pierre Mauroy contre le LOSC : « Ce n'est pas impossible qu'il rejoue pour nous. On va essayer pour Lille. On doit attendre les prochains examens demain et après on aura plus de détails » , malgré les avertissements de l'entourage de Neymar, qui avait affirmé qu'un retour contre le LOSC serait « un brin risqué et prématuré » . Toutefois, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund semble prêt à tout pour pouvoir compter sur le numéro 10 du PSG contre les hommes de Christophe Galtier...

« On va tout essayer »