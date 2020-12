Foot - PSG

PSG : Marquinhos prévient déjà Lionel Messi avant le choc contre le Barça !

Publié le 16 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG a hérité du FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Marquinhos se prononce déjà sur son duel face à Lionel Messi.

Après une phase de groupe agitée, le PSG a toutefois réussi à terminer premier de sa poule. Mais cela n'a pas été suffisant pour avoir un tirage clément. En effet, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone pour les huitièmes de finale. Ce sera donc les grandes retrouvailles entre Neymar et Lionel Messi notamment. Mais les défenseurs du PSG seront certainement moins heureux de croiser la route de la Pulga comme l'explique Marquinhos.

«Tu sais qu’il faut faire un grand match»