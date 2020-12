Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès affiche une grosse incompréhension avec Kylian Mbappé...

Publié le 15 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a disputé que 30 minutes du choc entre le PSG et l'OL, Pierre Ménès reconnaît qu'il a dû mal à comprendre la gestion de l'attaquant français.

Absent au coup d'envoi du choc opposant le PSG à l'OL dimanche soir, Kylian Mbappé est finalement entré à l'heure de jeu. Un choix que Thomas Tuchel justifiait après le match : « Ce n'était pas extra-sportif, c'était la recommandation claire du staff médical. Il ne pouvait pas jouer plus de 25 minutes et il a joué 30 minutes, ce qui est déjà trop. C'était clair, le département médical a dit "non" pour commencer et "non" à plus de 25 minutes parce qu'il était dans une zone rouge et qu'il risquait une blessure. » Mais cela n'est pas suffisant pour convaincre Pierre Ménès.

«Avec en plus l’absence de Marquinhos et celle, au départ de Mbappé, que je ne m’explique pas»