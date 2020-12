Foot - PSG

PSG : La grosse annonce de Marquinhos sur le Barça et Neymar !

Publié le 14 décembre 2020 à 18h15 par La rédaction

En huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG retrouvera de nouveau le FC Barcelone. Un choc à préparer sérieusement selon Marquinhos, qui annonce un grand Neymar pour ce choc.

Comme souvent ces dernières années, le PSG a hérité de Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si le PSG a dû sérieusement batailler en phase de poules pour accrocher la première place, le Barça a, lui, terminé 2e de son groupe derrière la Juventus, après un dernier revers à domicile contre les Italiens (0-3). Alors que la récente blessure de Neymar semble finalement moins grave que prévu, le Brésilien devrait être d’attaque pour affronter ses anciens partenaires, avec lesquels il avait fait si mal au PSG lors de la fameuse remontada en 2017. Mais quoiqu'il arrive en février et mars prochain, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’attend à un gros combat.

« Aujourd'hui, Neymar est avec nous. Je pense qu’il a l’envie de leur faire aussi mal que ce qu’il nous a fait »