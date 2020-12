Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, blessure... Pierre Ménès répond à la sortie fracassante de Riolo !

Publié le 14 décembre 2020 à 21h45 par A.D.

Alors que Neymar s'est blessé à la cheville ce dimanche soir, Daniel Riolo lui a adressé un énorme tacle. Dans la foulée, Pierre Ménès a dénoncé ses propos et a pris la défense de la star brésilienne.

Taclé violemment par Thiago Mendes lors de PSG-OL (0-1), Neymar s'est blessé sérieusement à la cheville ce dimanche soir. A tel point qu'il a été sorti sur civière dans les arrêts de jeu de la rencontre. Sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo n'a pas hésité à s'en prendre à Neymar. Selon ses dires, la star brésilienne aurait provoqué sa propre blessure. « La blessure, il la cherche. Il n’a pas à faire ça ! Tout le match il s’embrouille avec (Leo) Dubois. Franchement, c’est une attitude de sale mec. Il est stupide. Pourquoi il fait ça Neymar ? Mettons qu’il soit indisponible deux mois, qu’il rate les huitièmes de finale. Il t’a qualifié en étant bon lors des deux derniers matches de la Ligue des champions. Tu as le Neymar que tu as payé pour être le taulier de ton équipe. Mais si après tu ne l’as pas et tu ne le récupères pas pour la Ligue des champions, la balance est presque négative » , a-t-il jugé. Un message que Pierre Ménès a très mal accueilli.

«C’est de la faute de Neymar s'il s’est blessé ? Autant supprimer le dribble»

Sur son compte Twitter , Pierre Ménès y est allé de son coup de gueule et s'est rangé du côté de l'artiste Neymar. « Donc si j’ai bien compris c’est de la faute de Neymar si il s’est blessé ? Autant supprimer le dribble. Et les mêmes se plaignent de la Ligue 1 » , s'est agacé le journaliste de Canal + sur les réseaux sociaux.