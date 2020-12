Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel pousse un coup de gueule... Garcia lui répond !

Publié le 15 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Très déçu de la qualité du match, Thomas Tuchel n'a pas hésité à critiquer le niveau du PSG et de l'OL dimanche soir. Mais Rudi Garcia n'est pas du même avis.

Choc au sommet de la Ligue 1 le PSG-OL était très attendu dimanche soir, mais malgré la prestation solide des Gones, le niveau global du match a été décevant comme l'a reconnu Thomas Tuchel après la rencontre au micro de Téléfoot La Chaîne : « Oui, très déçu. Pas seulement du résultat mais aussi du niveau du match en général. J'ai vu un match d'un très bas niveau, et bien sûr de notre part. On a manqué de presque tout pour avoir une performance sérieuse, ce qui est nécessaire pour gagner des matches en L1. C'était un grand pas en arrière après avoir fait quelques pas en avant. Aujourd'hui, c'est clair, on n'était pas prêts pour jouer un match compétitif ». Mais Rudi Garcia n'est pas du même avis.

Garcia n'est pas d'accord avec Tuchel