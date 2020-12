Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel annonce une grande nouvelle à Neymar !

Publié le 16 décembre 2020 à 20h45 par D.M.

Touché à la cheville lors du match face à l’OL, Neymar pourrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 face au LOSC ce dimanche comme l’a indiqué Thomas Tuchel.

Face à l’OL (défaite 0-1) dimanche dernier, le PSG a craint le pire avec Neymar. Victime d’un tacle mal maitrisé de Thiago Mendes en toute fin de match, l’attaquant brésilien n’a pu terminer la rencontre et a quitté la pelouse sur une civière, en pleurs. Touché à la cheville, le joueur parisien a passé des examens qui se sont montrés rassurants. Neymar souffre d’une entorse à la cheville et L’Equipe avait estimé sa durée d’indisponibilité à trois semaines. Mais l’international brésilien pourrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 plus rapidement que prévu.

« On va tout faire pour qu’il joue contre Lille »