PSG - Clash : Après son gros tacle contre Neymar, Riolo met les choses au point !

Publié le 15 décembre 2020 à 16h30 par T.M.

Suite à la sortie sur civière de Neymar contre l’OL, Daniel Riolo a fait une sortie remarquée, en s’en prenant… à la star du PSG. Face à l’ampleur prise par sa sortie, le journaliste de RMC a mis les choses au point.

Depuis dimanche, tout le PSG retient son souffle pour Neymar. En effet, dans le temps additionnel, le Brésilien a quitté la pelouse du Parc des Princes sur une civière à la suite d’un terrible tacle de Thiago Mendes. Alors que le joueur de l’OL subit actuellement de nombreuses menaces, Neymar a également été attaqué, notamment par Daniel Riolo. En effet, au micro de RMC , il avait notamment expliqué que le joueur du PSG était le principal responsable de sa blessure : « La blessure, il la cherche. Il n’a pas à faire ça ! Tout le match il s’embrouille avec (Leo) Dubois. Franchement, c’est une attitude de sale mec. Il est stupide. Pourquoi il fait ça Neymar ? ».

« Ça m’embête d’écrire ce papier »