PSG : Neymar, Ligue des champions… Leonardo lance un premier avertissement au FC Barcelone !

Publié le 14 décembre 2020 à 19h30 par B.C.

Trois ans après leur dernière confrontation, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en huitième de finale de la Ligue des champions. Aux yeux de Leonardo, le club de la capitale sera prêt pour ce choc européen.

En finissant premier de sa poule, le PSG espérait affronter un adversaire abordable en huitième de finale de la Ligue des champions. Finalement, c’est le FC Barcelone que le club de la capitale retrouvera. Malgré leur mauvais début de saison, les Blaugrana apparaissent comme une grande menace pour le PSG, qui enchaîne également les contreperformances depuis septembre et qui reste sur le traumatisme de la remontada vécu en 2017. De plus, ces retrouvailles seront l’occasion pour Neymar de faire son retour au Camp Nou et d’affronter son grand ami Lionel Messi, qu’il désire voir arriver au PSG aujourd’hui. Bref, ce huitième de finale est très attendu, et Leonardo en a conscient.

« On se sent prêts pour affronter Barcelone. On est confiant »

« C’est vrai, encore une fois le Barça. Ces dernières années on a joué beaucoup, beaucoup contre Barcelone. C’est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile comme huitièmes de finale mais c’est toujours la même chose en Ligue des champions. Pour arriver au bout, quand on a un objectif important, on va jouer contre des équipes de ce niveau. Ce sera encore une fois un grand match de Ligue des champions », a confié Leonardo dans des propos relayés par RMC . Et malgré les récentes contreperformances du PSG, l’Italo-brésilien estime que l’équipe de Thomas Tuchel sera prête pour ce grand rendez-vous : « En Ligue des champions, le moment important c’est quand on joue. On ne jouera qu’en février, dans deux mois. Cela dépendra de comment on arrivera et de la situation à ce moment-là. Quand tu parles de deux matchs aller-retour en Ligue de champions avec des équipes de ce niveau, c’est toujours très difficile, très important. On se sent prêts pour affronter Barcelone. On a eu un démarrage un peu difficile mais on a réussi quelque chose de très important. Cela semblait presque impossible de se qualifier et on a gagné trois matchs de suite. C’est pour ça qu’on est confiant. Quand tu commences un peu dans la difficulté et que tu ressors avec la force comme on l’a fait, c’est un bon démarrage . »

« Normal que ce soit quelque chose de spécial pour Neymar »