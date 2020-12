Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Barcelone est fataliste face à la puissance du PSG !

Publié le 18 décembre 2020 à 12h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le FC Barcelone en fin de saison, Lionel Messi pourrait quitter son club formateur, alors que Neymar fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre au PSG. Une relation forte entre les deux stars qui fait peur en Catalogne, où l’on craint de tout perdre en l’espace de quelques mois...

Et si Lionel Messi décidait toujours de quitter le FC Barcelone malgré la démission de Josep Maria Bartomeu ? Tout proche de quitter la Catalogne cet été en raison de sa relation exécrable avec l’ex-président du FC Barcelone, la Pulga était finalement revenue sur sa décision, ne souhaitant pas attaquer son club en justice. Toutefois, malgré la démission de Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, souhaitant attendre de découvrir le nouveau visage du FC Barcelone, qui élira son nouveau président le 24 janvier prochain. La prolongation de Lionel Messi est ainsi au cœur du projet de l’ensemble des candidats à la présidence du club culé. Toutefois, certains ne se voilent pas la face quant à la crise financière que traverse le FC Barcelone et la difficulté pour prolonger la star argentine s’il refusait une revalorisation salariale à baisse, d’autant plus que le PSG reste à l’affut...

Messi trop cher pour le Barça ?

Alors que le FC Barcelone doit déjà enregistrer plusieurs ventes cet hiver pour pouvoir espérer être en mesure de s’attacher les services de Memphis Depay et Eric Garcia, la prolongation de Lionel Messi pourrait être plus compliquée que prévu pour le futur président Blaugrana . Candidat à la présidence du club culé, Agusti Benedito ne se voile pas la face. S’il souhaite que la Pulga poursuive l’aventure au FC Barcelone, il affirme qu’il faudra que Lionel Messi soit décidé et déterminé à rester au club : « Nous aimerions tous le voir continuer au Barça. C'est le meilleur joueur du monde. J'ai entendu Leo Messi dire qu'il voulait quitter le Barça et une telle décision n'est pas prise parce qu'il s'est levé du mauvais pied. Donc la première chose sera qu'il change d'avis, parce que si nous devons rivaliser avec une autre équipe en Europe qui a été mise entre la signature de Messi, si l'enjeu est économique, nous ne pourrons pas le faire » a-t-il déclaré lors d’une interview à RadioMARCA . Des propos qui rejoignent ceux d’un autre candidat, Emili Rousaud, qui affirmait notamment que « Le Barça, pour être franc, ne peut pas le renouveler à n'importe quel prix. C'est à lui de décider, mais l'institution est au-dessus des joueurs » . Ainsi, alors que Lionel Messi pourrait être confronté à un choix cornélien, entre la possibilité de rester au FC Barcelone avec un salaire moins important ou partir librement pour un enjeu économique, les candidats redouteraient la puissance d’attraction du PSG, grâce notamment à la présence de Neymar...

Neymar redouté par le FC Barcelone !