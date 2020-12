Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un avertissement pour son avenir !

Publié le 18 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, le FC Barcelone cherche des solutions pour équilibrer ses comptes, et Lionel Messi pourrait en être la solution. Pour Emili Rousaud, la prolongation de Lionel Messi se fera uniquement avec un salaire revu à la baisse...

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère en nommant un nouveau président à sa tête, qui aura la lourde tâche de redresser la situation du club culé. En pleine campagne présidentielle, le projet des nombreux candidats repose principalement sur les noms de Lionel Messi, Neymar et Ronald Koeman. Ce dernier pourrait déjà être menacé, Xavi étant annoncé avec insistance pour succéder au technicien néerlandais. Alors qu'un retour de Neymar divise les candidats, la majorité d'entre eux sont unanimes vis-à-vis de Lionel Messi. Toutefois, certains semblent plus réalistes que d'autres au vu de la situation financière du FC Barcelone, à l'image d'Emili Rousaud : « Ce qui importe, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il ne l’a pas fait pour l’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne touche plus que lui. Il ne voulait pas partir parce qu’il ne gagnait pas assez, mais pour aller gagner des titres. Il veut une équipe où il y a des talents. Très clairement, le salaire de Messi est insoutenable au sein du club. C’est impossible à assumer. Il faut trouver un accord. Le projet qu’on lui présentera sera attractif » . Le prétendant à la succession de Josep Maria Bartomeu en a rajouté une couche à propos de Lionel Messi, sous entendant que la Pulga n'avait pas de passe droit.

« L'institution est au-dessus des joueurs »