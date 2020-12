Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça veut inverser la donne avec Lionel Messi

Publié le 16 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Emili Rousaud a tenu des propos très clairs au sujet de la prolongation de Lionel Messi, résumant la ligne de tous les candidats à la présidence. Analyse.

Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, s’est montré très clair au sujet de Lionel Messi et son éventuelle prolongation : « Ce qui importe, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il ne l’a pas fait pour l’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne touche plus que lui. Il ne voulait pas partir parce qu’il ne gagnait pas assez, mais pour aller gagner des titres. Il veut une équipe où il y a des talents. Très clairement, le salaire de Messi est insoutenable au sein du club. C’est impossible à assumer. Il faut trouver un accord. Le projet qu’on lui présentera sera attractif ».

La ligne de Bartomeu une nouvelle fois validée

Une nouvelle fois, un candidat à la présidence du FC Barcelone met sur la table la question de la nécessaire baisse de salaire de Lionel Messi en vue de sa prolongation, confirmant la ligne stratégique du président sortant Josep Maria Bartomeu. A savoir placer les projecteurs sur Messi et non sur le club, avec la question suivante : pour prolonger à Barcelone, es-tu prêt à baisser ton salaire ?