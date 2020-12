Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les annonces fracassantes se multiplient pour Neymar !

Publié le 18 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Si Neymar est bien un joueur du PSG, son nom continue de faire parler à Barcelone. Et en Catalogne, quelque chose pourrait bien se préparer autour du Brésilien.

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Neymar anime encore la rubrique mercato. Et c’est encore au FC Barcelone que le joueur du PSG est envoyé. Après avoir porté le maillot blaugrana entre 2013 et 2017, le Brésilien pourrait retrouver la Catalogne, mais tout dépendra du futur président. Le 24 janvier prochain, le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu et on devrait en savoir plus concernant la possibilité d’un retour de Neymar au Barça. En effet, alors que certains candidats ont clairement fermé la porte, d’autres l’attendent les bras ouverts. Ce jeudi, Emili Rousaud et Jordi Farré l’ont d’ailleurs bien fait comprendre.

« La cerise sur le gâteau dont a besoin le Barça »