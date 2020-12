Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, ASSE... M’Baye Niang scelle son avenir !

Publié le 18 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Passé proche de rejoindre l'ASSE au mois d'octobre, M'Baye Niang a retrouvé sa place à Rennes et assure qu'il ne quittera son club cet hiver.

Le feuilleton M'Baye Niang aura animé le mercato estival. Longtemps annoncé comme la priorité d'André Villas-Boas à l'OM, l'attaquant sénégalais est finalement passé très proche de rejoindre l'ASSE sous la forme de prêt. Mais le deal a capoté dans les derniers instants à cause d'un problème avec les agents. Et M'Baye Niang a retrouvé les terrains avec le Stade Rennais. Titulaire lors des deux dernières rencontres, l'ancien attaquant de l'AC Milan a profité de la victoire contre l'OM pour mettre les choses au clair au sujet de son avenir.

Niang ne bougera pas cet hiver