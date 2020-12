Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reparle de M’Baye Niang…

Publié le 15 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le collimateur de l’OM puis de l’ASSE l’été dernier, M’Baye Niang est finalement resté à Rennes. Et André Villas-Boas est revenu sur le faux transfert de l’attaquant sénégalais…

Barré par une rude concurrence dans le secteur offensif au Stade Rennais, et alors qu’il n’entre plus vraiment dans les plans de Julien Stéphan, M’Baye Niang était en instance de départ lors du dernier mercato estival. L’OM s’est tout d’abord penché sur son profil, comme plusieurs écuries anglaises, mais André Villas-Boas n’avait pas donné suite à ce dossier. Et c’est surtout l’ASSE, après la fermeture du mercato, qui avait tenté de faire venir M’Baye Niang en tant que joker, mais l’opération avait capoté à la dernière minute.

« Son retour à Rennes, une surprise… »